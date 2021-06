Policial militar afastado desaparece em Fortaleza e mobiliza buscas da família

O policial militar Danilo Fernandes, de 40 anos, desapareceu de Fortaleza no último dia 2 de junho e, desde então, tem mobilizado toda a família para encontrá-lo. Até o momento, segundo a irmã do PM, dados das buscas policiais apontam que o carro do agente, que estava afastado das atividades, passou por cidades como Pacatuba, Baturité e Quixadá.

O sumiço de Danilo foi comunicado por uma das irmãs dele, que chegou a ir à residência onde ele morava para arrumar o local. Por volta das 22h30 do dia 2, no entanto, o policial não voltou para a casa no bairro Henrique Jorge.

De início, as irmãs supuseram que ele deveria estar ocupado, mas foram aconselhadas por outros familiares a comunicar o sumiço à Polícia.

A maior preocupação, segundo conta a irmã Gilza Fernandes, seria a depressão diagnosticada de Danilo, que deu sinais de melhora nos últimos tempos.

O quadro, ela explica, havia se agravado em 2018, quando os pais dos dois faleceram. A piora teria até mesmo influenciado no afastamento de Danilo das funções policiais há pelo menos dois anos, além de ter causado reforço na medicação controlada por psiquiatra.

"Meu irmão tinha problemas psicológicos, mas ele estava muito bem ultimamente. O médico havia até trocado a medicação dele, já estava com dois meses que estava tomando uma bem fraquinha. Ele estava muito bem, indo para a academia", explicou ela em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo a irmã, após o Boletim de Ocorrência as primeiras informações do paradeiro do carro de Danilo começaram a circular.

"No Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem) disseram que o carro dele foi visto na quinta-feira em Pacatuba e em Baturité. De manhã, na sexta, já tinha saído de Baturité e foi com destino a Quixadá. No sábado, foi visto voltando de Quixadá para Ocara. No domingo, ele voltou para Quixadá e retornou para Boa Viagem", narra Gilza.

Último contato familiar

O último contato de Gilza com Danilo aconteceu em uma reunião de família. Na ocasião, ele não chegou a demonstrar nenhum tipo de abalo emocional.

"Ele veio para o aniversário do meu esposo. Só tinha meus filhos, meu esposo e minha sogra, além das minhas duas irmãs. No dia 2 ele tava com a camiseta que aparece na foto", disse ela fazendo relação com a imagem mais recente feita de Danilo.

Legenda: Segundo a irmã, a última foto tirada dele foi feita por uma amiga da família Foto: Arquivo pessoal

Durante o encontro, ela relata, ele chegou a reafirmar o cuidado com o corpo e a saúde, além de comentar novidades sobre futebol.

Até o momento, entretanto, nenhuma atualização sobre a localização de Danilo foi informada pelas autoridades policias.

O Diário do Nordeste solicitou nota à Polícia Militar e aguarda resposta para atualização.