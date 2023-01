Policial discute em posto de combustíveis na Av. Pontes Vieira e dispara contra vítima; veja vídeo

Um policial militar se envolveu em uma discussão na manhã desta quarta-feira (11), em um posto de combustíveis na Avenida Pontes Vieira. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que uma vítima é atingida por um disparo efetuado pelo agente.

A vítima cai ferida já dentro da loja de conveniência e é socorrida por populares e funcionários. A reportagem apurou junto a fontes oficiais que o homem foi socorrido em estado grave e segue hospitalizado.

O suspeito é um soldado, cujo nome não foi divulgado. Ele fugiu do local do crime e, até o início da noite desta quarta-feira (11), não tinha sido localizado.

Testemunhas teriam dito que suspeito e vítima se conheciam e estavam bebendo juntos no posto. Não há informações sobre o que teria motivado a discussão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que confirmou a tentativa de homicídio.

"O caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso no 4º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e transferido para a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD). Diligências estão em andamento para localizar o policial militar", disse a Polícia.

A CGD confirmou apurar as circunstâncias e a motivação do crime por por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI). A Controladoria já instaurou também processo disciplinar para apuração na seara administrativa.

