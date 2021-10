Policiais franceses ensinam técnicas de resgate de vítimas em “situações extremas" a agentes do Ceará

Um grupo de agentes da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (Core/PC-CE) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque/PMCE) é treinado pela Polícia Nacional Francesa (Raid) para aprimorar técnicas de resgate de vítimas em “situações extremas” no Ceará.

A capacitação iniciou nesta segunda-feira (11) e segue até o próximo dia 22, totalizando 80 horas de aulas. Foram escolhidos 16 policiais.

Legenda: A capacitação, que inclui simulação de resgates em transportes públicos, deve seguir até o próximo dia 22 deste mês Foto: Divulgação / SSPDS

Dentre as técnicas a serem aprendidas, estão:

Simulação de resgates em transportes públicos;

Treinamentos de abordagem em domicílios;

Treinamento de revista e procura;

Liberação de reféns;

Métodos de defesa durante uma intervenção;

Treino de tiro.



Conforme o delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Santos, o treinamento ajudará a implementar melhorias à rotina policial. "A qualificação do nosso pessoal é a principal arma no combate aos crimes e às organizações criminosas", aponta.

"Existe uma parceria com o governo francês e essa troca ocorre não só na área de investigação, como na parte tática, a exemplo do curso que se inicia hoje. Esse será um importante momento para o intercâmbio de conhecimento”, avaliou, durante abertura do curso, nesta segunda.

Adaptações

O coronel comandante-geral da PMCE, Márcio Oliveira, também ressaltou a valorização da formação dos profissionais da instituição. “A Polícia Militar vem passando nesse novo ciclo de comando por um grande programa de treinamento, não só das tropas especializadas, como daquelas que fazem o Policiamento Ostensivo Geral (POG)", observou.

"A gente vem, ao longo deste ano, proporcionando aos policiais uma formação qualificada e homogênea para que eles possam dar as tratativas adequadas a todas as ocorrências que lhe são apresentadas, quer seja por acionamento ou por iniciativa das patrulhas que diariamente tiram serviço nesse nosso Estado”, disse.