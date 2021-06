Advogado e suposto comparsa são presos por suspeita de roubo em Fortaleza

Dois homens foram presos suspeitos de cometer assalto contra uma mulher no bairro Planalto Pici, na noite desta terça-feira (1º). Um deles tem 31 anos, foi identificado como advogado.

Durante patrulhamento, uma composição foi informada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que três indivíduos em uma Hilux levaram o aparelho celular e cartões de crédito da vítima.

Em buscas no bairro, os policiais militares tentaram abordar o motorista do veículo, mas ele fugiu. Durante a ação, um dos indivíduos desceu do veículo e deixou o local. Ao abordarem o veículo, a equipe encontrou os objetos que teriam sido roubados da vítima e prendeu em flagrante os dois indivíduos.

OAB-CE acompanha caso

Jeorgennes Cordeiro de Vasconcelos, 31 anos, com antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, foi preso em flagrante por roubo. O outro suspeito, Miguel Antônio Siqueira Neto, 24 anos, com duas passagens por roubo, também foi preso.Os dois indivíduos foram levados para o 10º Distrito Policial (DP), onde foram autuados por roubo. O caso foi transferido para o 27º DP, que dará continuidade às investigações com o intuito de identificar o terceiro ocupante do veículo, que segue foragido.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) emitiu comunicado informado que não foi notificada da prisão, mas já entrou em contato com o 10º DP, onde a ocorrência foi encaminhada, em busca das informações necessárias para a análise do caso e seguirá acompanhando a fim de garantir a legalidade da prisão.

"No que tange à Sala de Estado Maior prevista no art. 7 da Lei 8.906/94, bem como que o acusado tenha assegurado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Informamos que, em caso de infração ao código de ética, a OAB Ceará tem o dever de abrir um processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)", informou a OAB.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, sendo o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser encaminhadas para o ‪‪(85) 3101-5663, do 27º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.