Polícia intercepta carro funerário após denúncia de que paciente morreu durante exame em Acaraú

Um carro funerário que estava indo ao cemitério com o corpo de Júnior Marcos Silveira, de 38 anos, morador de Cruz, no Interior do Ceará, foi interceptado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), após denúncia de que a morte da vítima ocorreu durante a preparação de um exame de endoscopia. O caso ocorreu na segunda-feira (3).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a morte do homem foi considerada suspeita e está em investigação pela Delegacia Regional de Acaraú, onde Júnior fez o procedimento. Levantamentos policiais indiciam que ele passou mal e foi socorrido pelo Samu.

Júnior recebeu cuidados médicos, mas não resistiu e faleceu: "Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliarão na investigação", diz a pasta. O laudo pericial vai definir a possível causa da morte. Não se sabe o prazo para a divulgação da conclusão da Pefoce.

Júnior era morador do distrito de Lagoa Salgada em Cruz. A Associação Comunitária Lagoa Salgada emitiu uma nota de pesar sobre a morte.

O médico Márcio Roney, proprietário da clínica Endocentro, onde Júnior foi atendido, disse em nota enviada ao Diário do Nordeste que o paciente não chegou a fazer o exame de endoscopia, pois teve uma reação alérgica ao anestésico utilizado para o procedimento.

"Ele apresentou um quadro clínico de reação anafilática (alergia grave) ao medicamento tópico Xylocaina spray (lidocaína). Após 30 segundos, aproximadamente, o anestésico tópico usado para adormecer a boca ser aplicado ele começou a ficar agitado e com dificuldades para respirar. A saturação de oxigênio começou a cair, foi instalado oxigênio sobre pressão para ele melhorar, porém não houve resposta e o mesmo evoluiu para uma parada cardiorrespiratória", esclareceu.

Ainda conforme o médico, foram realizados procedimentos para reanimação do paciente na própria clínica, seguindo o protocolo médico para o caso e com auxílio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sem sucesso.

"Segundo o acompanhante do mesmo, após o ocorrido nos informou que ele tinha antecedentes de Asma e dificuldade para respirar, mas não foi relatado na entrevista antes de iniciar a pré-medicação (lidocaína tópica). Creio que a associação do problema prévio tenha dificultado o procedimento", disse.

"Lamentamos o fato, nos solidarizamos com a família e estamos no que for necessário do ponto de vista psicossocial, porém é algo que foge da capacidade de qualquer profissional adivinhar algo que não é do conhecimento de ninguém (alergia)", concluiu.

