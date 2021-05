Polícia Federal deflagra operação contra falsificação e venda de diplomas em faculdade de Maranguape

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra a venda de diplomas de ensino superior em uma faculdade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os policiais cumprem sete mandados de busca e apreensão, na faculdade e nas casas dos investigados. Há alvos que residem em Fortaleza, conforme a PF. Os nomes dos investigados não foram divulgados.



A Operação Skopein suspeita que a instituição de Maranguape tem parceria para emitir diplomas de alunos de outros centros de ensino. No entanto, essas instituições não têm autorização para emitir certificados na modalidade de ensino à distância.

Há indícios que milhares de diplomas foram emitidos na faculdade irregularmente. Os alunos pagariam até R$ 3 mil por certificado de conclusão, com oferta de diversos cursos.

A investigação iniciou após policiais federais apreenderam diplomas falsos, em outubro de 2020, no Aeroporto de Fortaleza.

Após análise do material apreendido nesta terça-feira, a PF deve seguir com as buscas. Os envolvimentos podem responder por falsificação ideológica, associação criminosa e estelionato.