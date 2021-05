Polícia encontra fuzil e armas semiautomáticas em apartamento de luxo em Fortaleza

Um homem foi conduzido a delegacia na manhã desta sexta-feira (21), em Fortaleza, por portar diversas armas de fogo, entre elas um fuzil. O material apreendido em um apartamento de luxo, no bairro Mucuripe, também foi levado à unidade policial.

Policiais militares abordaram um homem em uma boca de fumo na comunidade do Saporé, no bairro Papicu, e encontraram uma arma de fogo com ele. O sujeito se identificou como atirador.

Agentes foram ao local em que o suspeito supostamente morava, um prédio de luxo também no bairro Mucuripe, para realizar procedimento de conferência de registro da arma. Lá, encontraram outros armamentos, como um fuzil e armas semiautomáticas, além de uma máquina usada para recarga de munições.

Legenda: Policiais também apreenderam maquinário usado para fabricação de munições. Foto: divulgação

O titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Rommel Kerth, afirmou que foram apreendidas armas como pistolas, carabinas, shotguns, algumas de uso exclusivo pelas forças de segurança. Embora a ocorrência esteja em andamento, a Polícia já verificou a existência de documentação de parte dos armamentos.

Sobre o maquinário, o titular da DRF pontuou que utilização é comum por parte de colecionadores, atiradores e caçadores para recarga de munições.

Todo o material apreendido foi levado para a DRF. O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o assunto à Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas ainda aguarda resposta.