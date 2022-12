Polícia Civil faz operação para desarticular grupo criminoso de Pernambuco com vítimas no Ceará

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quarta-feira (21) em Pernambuco, visa desarticular uma associação criminosa responsável por cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, com vítimas em diversos municípios cearenses.

Executada em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a Operação Virtus cumpre, ao todo, cinco mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão, além de 15 ordens de bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.

Todas as medidas judiciais são cumpridas na Região Metropolitana de Recife. Os alvos da operação são presos e egressos do sistema prisional de Pernambuco que praticaram crimes em vários estados. Segundo investigações da PC-CE, o grupo é especializado na prática de crimes de extorsão e estelionato pela internet.

Vítima na Capital e mais sete municípios

No Ceará, foram identificadas vítimas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Barbalha, Iguatu, Farias Brito, Sobral, Crateús e Tauá.

Também foram identificadas vítimas dos Estados do Mato Grosso, Piauí, Roraima e Minas Gerais. Mais informações serão divulgadas após a conclusão do trabalho policial.