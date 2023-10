Polícia Civil espera laudo pericial para confirmar causa da morte de lutador em Jericoacoara

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte do lutador João Victor Penha, de 23 anos, em um torneio de lutas em Jijoca de Jericoacoara, e informou, nesta sexta-feira (13), que aguarda laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para confirmar a causa da morte.

João Victor foi golpeado por um adversário na cabeça e caiu, durante uma luta, no campeonato UFC Jeri, no último dia 7 de outubro. Foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para atendimento, e morreu na última terça-feira (10).

"O óbito foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da PC-CE. Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara", informou a Polícia Civil, em nota.

A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara garantiu que o evento não teve organização vinculada ao Município, nem às organizações oficiais de luta do Estado.

O perfil oficial do evento UFC Jeri, no Instagram, publicou uma nota de pesar pela morte do jovem: "Com muita tristeza no coração recebemos a notícia que o Vitor não resistiu. Hoje, o esporte chora. Lamentamos profundamente essa perda e oferecemos todo nosso consolo à família".

No texto, os organizadores pediram orações "pelos familiares e por todos que foram afetados e arrasados por essa tragédia. Descanse em paz, Victor, que o senhor o tenha em um bom lugar".