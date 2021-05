Polícia Civil do Ceará apreende mais de 160 quilos de droga na região do Cariri

O total de 165 quilos de entorpecentes foi apreendido no Crato, na região do Cariri, nesta segunda-feira (31), na maior apreensão de drogas feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará este ano. Informações apontam que 163 quilos eram de maconha e dois de cocaína.

Conforme informações da PCCE, um homem foi preso durante a ação. Pedro Lucas Oliveira Silva, de 20 anos, não possuía antecedentes criminais e seria o responsável por fazer o armazenamento e distribuição das drogas na região.

Os policiais passaram a investigar o suspeito logo após a prisão de outro homem no último mês de março. Uma casa, que seria utilizada por Pedro Lucas, virou foco dos levantamentos em meio à operação.

O suspeito foi preso e conduzido para a sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. No local, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Investigação da polícia

As apurações da Polícia Civil apontam que Pedro Lucas assumiu a função de Carlos Gledson Lima dos Santos nos municípios. Preso no dia 7 de março, Carlos já responde por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, além de crimes ambiental e de trânsito.

Na data da prisão de "Carlim" ou "Magão", como o homem é conhecido, os policiais encontraram um laboratório e o armazém de drogas do suspeito.

Na localidade, 70 quilos de entorpecentes, além de skunk, munições e dinheiro foram encontrados.