Polícia Civil deflagra operação para desarticular grupo especializado em clonagem de motocicletas

A Polícia Civil do Ceará deflagrou, no início da manhã desta terça-feira (30), a "Operação Motors" em sete bairros de Fortaleza e no município de Maranguape, na Região Metropolitana. O objetivo da ação é desarticular uma associação criminosa especializada em roubos, adulteração e clonagem de motocicletas, bem como em falsificação de documentos e placas para os referidos veículos. Até o momento, seis pessoas foram presas e outras duas ainda não foram localizadas.

Estão sendo cumpridos 18 mandados, sendo oito de prisão e 10 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, contra alvos nos bairros Autran Nunes, Bom Sucesso, Canindezinho, Coaçu, Mondubim, Parque Santa Rosa e Quintino Cunha, e em Maranguape.

Entre os locais vistoriados está uma empresa de confecção de placas.

Os presos estão sendo conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde serão ouvidos.

Ainda conforme a Polícia Civil, os detalhes da Operação Motors serão divulgadas logo mais, às 11 horas, em coletiva de imprensa, na sede da Superintendência da PCCE, no Centro de Fortaleza.