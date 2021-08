Polícia busca suspeitos de maus-tratos e descobre matadouro de animais em Campos Sales

A Polícia Civil investiga denúncia de maus-tratos contra animais em Campos Sales, interior do Ceará. O caso repercutiu nas redes sociais após um vídeo mostrar um cachorro sendo executado no município, onde uma espécie de matadouro de animais foi descoberta. O homem suspeito de filmar a ação chegou a ser detido, mas foi liberado após ser ouvido. Outros suspeitos já foram identificados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os policiais seguem em busca de capturar os suspeitos envolvidos em crimes de maus-tratos a animais. A Pasta esclareceu também que o homem detido foi conduzido para a Delegacia Municipal de Campos Sales. Por não haver confirmação do envolvimento nos crimes, ele foi liberado após ser ouvido, mas segue sendo investigado.

Imagens

Nas imagens, um cachorro sem raça definida é abatido em uma área de mata do município. Há, na gravação, pelo menos três pessoas: uma responsável por segurar a coleira do animal, outra encarregada de abatê-lo e a última, da filmagem.

As imagens, fortes, mostram o animal recebendo golpes na região da cernelha, passando a gritar e se debater de dor até a morte.

Legenda: Agentes de segurança localizaram e apreenderam um machado durante as buscas Foto: divulgação

O delegado do município, Bruno Fonseca, afirmou, nesta terça-feira (17), em vídeo, que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) tomou conhecimento do caso ainda na manhã dessa segunda (16), por meio das redes sociais. Em seguida, foram realizadas diligências iniciais para atestar a veracidade das informações e, eventualmente, identificar os infratores.

Agentes da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da guarda Municipal participaram de buscas sobre o caso. Embora não tenham conseguido prender os suspeitos em flagrante, os profissionais visualizaram, no local, dois animais mortos. Além deles, também foi encontrado um machado usado no crime.

Matadouro de animais

Legenda: Ossadas de diversos animais foram encontradas durante diligências Foto: arquivo pessoal

Durante as diligências, os agentes localizaram, ainda, ossadas de diversos animais, o que, para o delegado, atesta a prática de delitos do tipo anteriormente. Ao longo das buscas, foram apreendidos, também, armas de fogo e animais silvestres, os quais não estavam autorizados.

O delegado pontua que as diligências seguem para apuração de um inquérito policial, o qual tem conclusão prevista para esta semana.

Como denunciar

Caso a população tenha informações que possam ajudar nas investigações, as denúncias oidem ser feitas para os seguintes números:

181, Disque-Denúncia da SSPDS;

(85) 3101-0181, WhatsApp da SSPDS (para denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia);

(88) 3533-1309, da Delegacia Municipal de Campos Sales.

As autoridades garantem o sigilo e o anonimato das informações.