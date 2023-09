PMCE vai instaurar procedimento para que Ivan Moré formalize denúncia de suborno

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que vai instaurar procedimento pedindo ao jornalista Ivan Moré, que denunciou a cobrança de propina em um posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no Ceará no domingo (24), registre denúncia sobre o caso.

Segundo nota da corporação, mediante o registro formal do ocorrido e o fornecimento de mais informações sobre o caso, a instituição poderá dar andamento as investigações.

A PM disse ainda não compactuar com qualquer desvio de função e que "adotará as providências necessárias à realização de uma fiel, rígida e transparente apuração, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório".

Em suas redes sociais, o ex-apresentador do Globo Esporte, da Rede Globo, relatou ter presenciado ato de suborno em um posto da PRE no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Ivan se deslocava para o Aeroporto de Juazeiro do Norte, após palestrar no município de Sousa, na Paraíba. Durante o percurso, o motorista que o levava ao destino teria alertado sobre a propina: “precisa subornar, senão eles revistam o carro inteiro e atrasam o voo de todo mundo”.

Motorista alega prática recorrente

Segundo Ivan Moré, o motorista informou que a prática ilegal é recorrente na região. Ele acrescentou que o condutor teria dito que, diariamente, “todos os carros são parados no mesmo posto, entre Sousa e Juazeiro”.

“Se você não subornar, Ivan, revistam seu carro, sua mala e pior: existem relatos de que plantam droga no carro. A gente tem que dar o dinheiro”, lembrou o jornalista sobre o diálogo com o motorista. Segundo Ivan, os valores variam de R$ 10 a R$ 50, sendo pagos na ida ou na volta.

“Eu fiquei indignado; muito triste. Ele [motorista] disse que todos os postos de polícia das rodovias estaduais do Ceará. Cadê o Governo do Ceará pra fazer alguma coisa?”, lamentou.

Veja nota da PMCE na íntegra:

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, sobre as falas do senhor Ivan Moré em uma rede social, relativas a supostas posturas adotadas por policiais rodoviários, instaurará procedimento para que o denunciante possa formalizar o registro dos fatos relatados, fornecendo informações mais precisas sobre o ocorrido. Dessa forma, a instituição poderá dar melhor andamento às investigações.

A Polícia Militar do Ceará ressalta que não compactua com qualquer desvio de função e que adotará as providências necessárias à realização de uma fiel, rígida e transparente apuração, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.