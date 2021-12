PM reconhece irmão como homem que assaltou postos de combustíveis no Crato, e suspeito é preso

Um suspeito de roubar postos de combustíveis no Crato, na Região do Cariri, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no último sábado (4), após ser reconhecido pelo próprio irmão, que é policial militar.

De acordo com a PMCE, uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) "foi acionada por um policial militar, o qual informou ter reconhecido, pelas imagens da câmera de segurança, o irmão como um dos autores de um roubo cometido em um posto de combustível da cidade".

Os militares foram até o local onde foi informado que o suspeito estava e este confirmou a participação no delito.

O suspeito preso aparece em imagens de câmeras de monitoramento, junto com um comparsa, rendendo funcionários de postos de combustíveis e roubando o dinheiro do caixa.

Ao ser detido, o homem foi levado para a Delegacia Regional do Crato, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelo crime de roubo, previsto no Artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O comparsa dele é procurado pela Polícia.