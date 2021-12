PM que caiu de viaduto em Fortaleza sai da UTI, mas segue internado

O policial militar Henrique Gonçalves, que caiu do viaduto da avenida Murilo Borges durante uma perseguição a um suspeito, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está acordado e consciente, porém segue internado. A atualização do estado de saúde foi dada pela esposa do agente, Nara Feijó, por meio das redes sociais nesta segunda-feira (13).

Segundo a empresária, o marido permanece traqueostomizado, e continua o tratamento em uma unidade de terapia semi-intensiva.

"É muito complicado, para um paciente que sofreu o trauma que ele sofreu, assimilar tudo isso, fisicamente, psicologicamente, então, assim, agora a gente está numa etapa que é mais demorada, que requer muita paciência, muita cooperação dele e muita oração pra que ele possa ficar bem em todos os aspectos", disse Nara Feijó em seu Instagram.

Em outra postagem, ela agradeceu a todos pelas orações, falou sobre a trajetória de recuperação do marido, mas admitiu que o processo ainda será muito demorado.

Legenda: Esposa do PM agradeceu a todos pelas orações Foto: Reprodução Instagram

Acidente

O acidente com o militar aconteceu no dia 11 de novembro, durante uma perseguição no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Ele caiu ao tentar pular entre as pistas do viaduto da Avenida Murilo Borges para capturar um homem que teria cometido um assalto a um ônibus momentos antes.

O suspeito foi localizado no sentido contrário da viatura, do outro lado do viaduto, momento em que o veículo de Força Tática, no qual estava o cabo Gonçalves, realizava apoio nas buscas ao segundo suspeito.

Nesse momento, o policial desembarcou da viatura e tentou pular de um viaduto ao outro. O agente perdeu equilíbrio e caiu.

Ele foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), mas dias depois transferido para o Hospital Regional da Unimed, na Capital.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança