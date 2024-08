PF resgata duas crianças e prende suspeito de gravar vídeos sexuais com adolescentes em Fortaleza

Um homem foi preso pela Polícia Federal na capital cearense, na manhã desta quinta-feira (1º), por cometimento, em tese, dos crimes de produção, armazenamento e difusão de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente. Ele foi capturado na operação intitulada por "Inocência Protegida III". Um vasto conteúdo sexual infantojuvenil, inclusive vídeos produzidos pelo próprio investigado, foi encontrado pela força de segurança.

Na operação, os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. Na ação policial, duas crianças foram resgatadas — não foi informado em que condições de saúde elas estavam.

A busca da PF ocorreu com objetivo de interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial e detalhamento da atuação dos suspeitos dos crimes investigados.

Operação começou em São Paulo

As investigações foram iniciadas pela Polícia Federal em São Paulo, que realizou operação onde foram apreendidos celulares e outras mídias.

Em análises, foram identificados grupos de compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil em aplicativo de mensagens, com a participação de brasileiros e estrangeiros. Dentre os participantes, foi verificada a possível participação de cearenses, motivo pelo qual uma parte do trabalho foi enviada para a Polícia Federal no Ceará.