PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de compartilhar pornografia infantojuvenil

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de busca e apreensão no bairro José Walter, em Fortaleza, na casa de um homem suspeito de manifestar interesse virtual na compra de arquivos de pornografia infanto juvenil.

A ação faz parte da terceira fase da Operação Hokioi, que visa coibir o compartilhamento desse tipo de material e cujo nome é uma alusão a ave mitológica que devorava crianças.

O homem, que não teve a identidade revelada, já havia comentado em um vídeo na internet o interesse de adquirir imagens contendo exploração de crianças e adolescentes. Esta conduta motivou a ação dos agentes federais.

"A ação de hoje partiu de postagem do suspeito na internet, em comentários a vídeo que envolviam crianças, manifestado interesse na obtenção e fornecimento de material com pornografia infanto-juvenil", explicou a PF em nota.

Antes mesmo da operação ser deflagrada, o suspeito foi intimado a comparecer na Polícia Federal, mas se negou a ir.

Durante a ação policial movida após a recusa do suspeito, não foram foram identificados indícios de crime na residência do suspeito. As investigações continuam.

"A PF atua com prioridade absoluta para assegurar proteção à criança, ao adolescente e ao jovem contra toda forma de exploração, violência, crueldade e opressão".