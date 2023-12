PF combate desvio de recursos públicos federais em Juazeiro do Norte, no Ceará

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (19), cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e outros 11 de sequestro de bens e valores em Juazeiro do Norte, no Ceará, assim como em Brasília e em municípios do Piauí. Denominada Operação Creta, a ação tinha como objetivo combater o desvio de recursos públicos federais de emendas do Relator Geral, conhecidas como "orçamento secreto".

Uma série de irregularidades em contratos e aditivos das empresas investigadas foram encontradas, o que resultou no sequestro de mais de R$ 15 milhões ligados aos envolvidos na investigação.

Ao todo, 60 policiais estiveram envolvidos com apoio dos auditores da Controladoria Geral da União (CGU). Além de Juazeiro do Norte, mandados foram direcionados a endereços vinculados aos investigados e a residências e empresas vencedoras das licitações em Brasília, Teresina, Valença (PI) e Pimenteiras (PI).

A investigação começou após fiscalizações da CGU e da PF em que foram constatados indícios de fraude e direcionamento em contratações na cidade piauiense de Pimenteiras. Na cidade, obras estavam sendo executadas por agentes públicos do Município, em detrimento da empresa vencedora das licitações. A suspeita é de que o mesmo modus operandi era aplicado em outros municípios da região.

O inquérito policial apura crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PF, o objetivo da operação seria interromper a prática, coletar provas para a investigação e identificar outros envolvidos no esquema.