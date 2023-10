PF apreende 55 quilos de cocaína em navio atracado no Porto do Pecém

Agentes da Polícia Federal apreenderam, neste domingo (29), cerca de 55 quilos de cocaína em um navio atracado no Porto do Pecém. A droga estava escondida em um dos compartimentos do navio cargueiro.

Segundo a PF, o navio veio do Rio de Janeiro, passou por São Paulo, atracou no Pecém e seguirá para Las Palmas, na Espanha, o que levanta a suspeita de tráfico internacional de drogas.

Foto: Divulgação/PF

A droga estava em formato de tabletes e distribuída em duas bolsas. "O material suspeito foi identificado pela tripulação do navio na caixa de mar da embarcação, através de fiscalização de rotina", de acordo com a Polícia.

Nenhum suspeito foi preso

APREENSÃO

A apreensão foi possível devido a uma atuação conjunta com a Diretoria de Segurança do Complexo do Pecém e o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.

A droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal e instaurado inquérito para apurar o caso.

Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime que prevê pena de até 25 anos de prisão.