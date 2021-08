PF apreende 1,3 tonelada de cocaína em avião particular estrangeiro no Aeroporto de Fortaleza

Um avião particular, interceptado pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (4), carregava grande quantidade de drogas. Policiais federais apreenderam um total de 1.304 kg de cocaína, escondidos em malas.

O passageiro espanhol e quatro turcos, membros da tripulação da aeronave, foram conduzidos para a PF para serem interrogados. A reportagem apurou que a aeronave é do Cazaquistão.

A apreensão decorre de investigação da PF. A droga foi flagrada em uma aeronave executiva de nacionalidade turca que decolou de Ribeirão Preto (SP) e tinha como destino Bruxelas, na Bélgica.

A droga estava acondicionada em 24 malas pertencentes a um passageiro espanhol. Havia 50 tabletes de droga em cada mala, com um total de 1.200 tabletes de cocaína. Foram apreendidos também a aeronave, celulares e documentos. As investigações continuam com a análise desse material, segundo a Polícia Federal.