Passageiros são presos usando fraldas carregadas de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Dois passageiros foram presos pela Polícia Federal, na noite dessa sexta-feira (22), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, ao serem flagrados transportando cocaína em fraldas que vestiam.

Segundo a corporação, os jovens, de 22 e 23 anos, tentavam levar a droga para Paris, na França. Exames preliminares confirmaram o entorpecente ocultado, mas a quantidade exata não foi informada.

Além do volume encontrado junto ao corpo dos acusados, a polícia apontou que a dupla também ingeriu cápsulas de cocaína, que seriam expelidas no destino final. Os dois suspeitos são naturais de Belém e Barcarena, cidades do estado do Pará.

Ao serem questionados, ambos evitaram falar sobre o flagrante. Os suspeitos foram autuados por tráfico internacional de drogas e estão à disposição da Justiça Federal. O crime ao qual foram autuados pode incidir em pena de até 25 anos de reclusão.

Foto: Ascom / Polícia Federal

Conforme informou a PF, o episódio decorre de ações investigativas e de rotina tocadas pelos agentes federais no aeroporto. As investigações continuam, para apurar a possível participação de outras pessoas.