Operação nacional contra exploração sexual infantil cumpre três mandados de busca e apreensão no CE

A Operação Lótus, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga uma rede nacional de exploração sexual infantil, cumpre na manhã desta terça-feira (18), três mandados de busca e apreensão no Ceará. Ao todo, são 68 ordens judiciais em 18 estados e no Distrito Federal.

Segundo a corporação fluminense, apesar de não haver mandados de prisão, os suspeitos poderão ser detidos, caso sejam flagrados com pornografia infantil no endereço.

Até as 8h30, cinco homens foram capturados, mas os locais dos flagrantes ainda estão mantidos em sigilo.

O titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ), Adriano França, afirmou que o grupo alvo da Operação Lótus trocava fotos e vídeos "com imagens estarrecedoras".

As investigações duraram, pelo menos, um ano, e no período, até imagens de bebês apareceram no material pornográfico.

A reportagem também solicitou informações à Polícia Civil do Ceará, e aguarda retorno.

Mandados em execução no Brasil

Bahia: 5

Ceará: 3

Distrito Federal: 1

Espírito Santo: 3

Goiás: 5

Maranhão: 1

Mato Grosso: 2

Minas Gerais: 6

Pará: 4

Paraná: 1

Pernambuco: 2

Piauí: 1

Rio de Janeiro: 9

Rio Grande do Norte: 1

Rio Grande do Sul: 6

Rondônia: 1

Santa Catarina: 1

São Paulo: 15

Sergipe: 1

