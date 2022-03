Ônibus escolar tomba na zona rural de Sobral

Um ônibus escolar tombou no fim da manhã desta quarta-feira (23) na zona rural de Sobral, no interior do Ceará. Ao todo, nove estudantes e uma fiscal, além do condutor, estavam no veículo.

A Secretaria da Educação de Sobral informou que todos os ocupantes foram prontamente socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e que os estudantes tiveram leves escoriações, mas passam bem.

Segundo a pasta, técnicos da Coordenadoria Municipal do Trânsito (CMT) estiveram no local e uma perícia será realizada para apurar as causas do acidente, que aconteceu quando o veículo trafegava próximo à localidade de Alegre.

Veículos vistoriados

Por sua vez, a Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran) disse que todos os veículos que compõem a frota escolar são vistoriados periodicamente, além de passar por manutenção corretiva diariamente.

Ainda conforme a Secretaria, o ônibus envolvido no acidente não faz parte da frota patrimonial, se tratando de um veículo alugado.