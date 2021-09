Ônibus é abandonado em frente a casa no bairro Parque Albano, em Caucaia

Um ônibus da empresa Fretcar foi abandonado, na madrugada deste domingo (26), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O transporte coletivo teria sido levado da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, também na RMF.

Moradores da região se acordaram por volta das 4h deste domingo (26) com uma parada brusca do ônibus no cruzamento das ruas Dona Elisa com Olavo Bilac, no bairro Parque Albano, em Caucaia. Ao saírem das casas, testemunhas viram dois homens, que disseram ter vindo de uma oficina com o veículo.

Sem acreditar, a população acionou a Polícia, e os dois suspeitos fugiram rapidamente. O ônibus ficou com algumas avarias, principalmente na parte lateral, da qual gavetas foram arrancadas. Uma equipe da empresa foi ao local para providenciar a retirada do transporte coletivo.

Testemunhas que estiveram com a equipe da companhia apontaram que o ônibus foi provavelmente sequestrado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que realiza diligências para uma ocorrência de dano a ônibus. Não há informação de suspeitos presos até o momento.

O Diário do Nordeste buscou a Fretcar para obter mais informações sobre o caso, mas ainda aguarda resposta.