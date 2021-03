Mulher sem máscara desrespeita lockdown e empurra PM durante abordagem na Beira Mar

Uma mulher de 41 anos empurrou um policial militar durante uma abordagem na avenida Beira Mar, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira (12). Ela estava andando na via e não usava máscara de proteção contra a Covid-19, duas práticas proibidas no Ceará em razão do decreto de isolamento social rígido. A identidade dela não foi revelada.

Um vídeo enviado ao Diário do Nordeste mostra o comportamento agressivo da suspeita enquanto os agentes de segurança pediam que ela retornasse para casa.

Assista ao vídeo:

Segundo a Polícia Militar, o fato ocorreu às 18h. Composições da PM faziam a fiscalização da via, em cumprimento às atuais normas sanitárias, quando se depararam com uma mulher transitando no calçadão.

"A transeunte que não usava máscara, durante abordagem, não obedeceu às orientações de cumprir as medidas sanitárias que preveem o uso da máscara e proíbem circulação nas ruas sem legítima necessidade", disse a PM, em nota.

Empurrão

Ainda de acordo com o comunicado, "a mulher se exaltou, vindo a empurrar um sargento e derrubar o aparelho celular do militar no chão, que filmava o flagrante de desrespeito".

A suspeita foi conduzida ao 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota. Na delegacia, ela "confessou a versão da PMCE".

A mulher foi autuada no artigo 268 do Código Penal Brasileiro por infringir determinação do poder público para propagação de doença contagiosa. Ela também assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).