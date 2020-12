Mulher morta a facadas pelo marido em São Paulo é sepultada em Independência

Foi sepultado, na manhã desta terça-feira (29), em Independência, no Sertão dos Inhamuns, o corpo da ajudante geral Antônia Leuda de Sousa, de 34 anos. Ela foi assassinada pelo próprio marido na tarde da última sexta-feira (25), com 20 facadas, no bairro Jardim Quaglia, em Leme, São Paulo. O crime foi registrado pela polícia paulista como feminicídio.

A Polícia Militar afirmou que o marido identificado como Antônio Valdenilson Araújo da Silva, 31 anos, enviou um vídeo nas redes sociais confessando que matou a mulher. Ao ver as imagens, amigos do casal chamaram a Polícia Militar.

Quando a polícia e os Bombeiros chegaram ao local, o marido estava no chão da sala, e a mulher, caída inconsciente, na cozinha. Os bombeiros levaram Antônia para a Santa Casa, enquanto outra equipe atendia o marido dela, que tentou suicídio após o crime. Ele foi socorrido e está internado sob escolta da Polícia Militar. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ao ser socorrida.

Filho saiu de casa e pediu socorro aos vizinhos

Segundo o boletim de ocorrência, o filho da mulher morta correu para pedir ajuda ao ver a mãe ser agredida. O menino foi para a casa da vizinha, que é babá dele, e contou o que havia acontecido.

Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a residência estava cheia de manchas de sangue, indicando que a vítima tentou se esconder no banheiro e depois correu para a cozinha para tentar pegar algo para se defender. A porta do banheiro tinha sinais de arrombamento.

A Polícia Militar apreendeu dois aparelhos celulares e duas facas. A Polícia Civil recebeu o vídeo em que o autor do crime assume que matou a vítima. O suspeito ainda não foi interrogado.

O Conselho Tutelar foi acionado e abrigou a criança, já que a família não tem parentes na cidade. Uma tia materna deve pedir a guarda provisória. O menino foi levado para o Lar São Francisco onde é acompanhado por assistentes sociais e uma psicóloga.