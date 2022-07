Mulher é presa suspeita de torturar, assaltar e matar o namorado em Fortaleza

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante suspeita de praticar tortura e latrocínio (roubo seguido de morte) contra o próprio namorado, um vigilante de 67 anos. O crime ocorreu nas proximidades da BR-116, no bairro Dias Macedo, na última quarta-feira (6).

A vítima, identificada como Manoel Alexandre, estava trabalhando no momento do crime, que teria a participação de mais três homens.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, a Polícia afirmou que a mulher entrou no local, aproveitando a confiança que o vigia tinha nela, e abriu as portas. Logo após, os comparsas da suspeita também entraram.

Manoel Alexandre foi torturado, espancado e morreu no local. O caso teria sido praticado com uma arma branca, e os criminosos deixaram o estabelecimento levando os pertences do vigilante.

Investigações

Segundo as investigações, a mulher mantinha um relacionamento amoroso casual com o vigia. Ela era dependente química e possuía antecedentes criminais.

Imagens da câmera de segurança auxiliaram o trabalho da polícia na identificação dos suspeitos. Segundo a Polícia Civil do Ceará, eles foram levados até o 13º Distrito Policial, onde foram executadas as prisões em flagrante pelo crime de latrocínio.