Mulher é encontrada morta a facadas em prédio de luxo na Avenida Beira-Mar

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza investiga a morte de uma mulher na manhã desta terça-feira (15), em um prédio de luxo, na Avenida Beira-Mar, bairro Meireles, na Capital. Segundo os levantamentos da polícia, a vítima foi identificada como Roberta Alves da Silva, de 31 anos.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar, houve uma discussão de casal dentro do apartamento. O nome do suspeito ainda não foi revelado. Ainda de acordo com a PM, o suspeito feriu a mulher com três golpes de faca e, em seguida, a levou para uma unidade hospitalar, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Legenda: Apartamento de luxo, na Avenida Beira Mar, no Bairro Meireles, em Fortaleza. Local do crime Foto: Leábem Monteiro

Inquérito policial

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou por meio de nota que a DDM é a unidade responsável por apurar as circunstâncias acerca da morte da vítima. O órgão disse que um inquérito foi instaurado e a unidade especializada realiza investigações com objetivo de elucidar o caso. A Pasta afirmou ainda que mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não atrapalhar as investigações.