Mulher denuncia companheiro após ter pedaço da testa arrancado a mordidas, em Crateús

Uma mulher foi vítima de lesão corporal por parte do companheiro, na última segunda-feira (28), em Crateús, no Sul do Ceará. Ela foi mordida e teve um pedaço da testa arrancado por ele. O suspeito de cometer o crime está foragido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, logo após o fato, a vítima foi levada a uma unidade de saúde. A mulher prestou queixa na Delegacia Regional de Crateús, que investiga o caso, e solicitou medida protetiva. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o suspeito.