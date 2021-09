Motorista de aplicativo é morto a tiros durante assalto na Sabiaguaba, em Fortaleza

O corpo de um motorista de aplicativo foi encontrado pela Polícia Civil nessa sexta-feira (10), na Rua Tâmaras, no bairro Dunas, em Fortaleza. Segundo os agentes, o homem, identificado como Samir Lima da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros durante um assalto na Sabiaguaba. O crime teria acontecido na quinta-feira (9).

Três suspeitos de envolvimento na ação foram capturados na sexta-feira. Em depoimento, dois dos suspeitos confessaram a participação no ato. Um adolescente de 15 anos afirmou ter sido o autor do disparo, de acordo com a Polícia Militar.

À reportagem, agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) disseram que o adolescente solicitou a corrida em um aplicativo de transporte no bairro Cocó, com destino à comunidade do Titanzinho, na Praia do Futuro, onde buscaram um outro passageiro.

Da Praia do Futuro, os dois seguiram viagem para a Cidade Fortal. No caminho, a dupla pediu que o motorista encerrasse a corrida que havia sido solicitada, ainda na Sabiaguaba.

Golpe 'gravata'

Ainda segundo a Polícia, na ocasião, o jovem, que estava sentado no banco traseiro, aplicou um golpe conhecido como "gravata" e tirou a vítima do carro. Depois, teria o colocou na parte de trás do veículo, com o adolescente, e assumiu o controle da direção.

Durante o trajeto, Samir Lima disse que a dupla poderia levar os pertences dele, mas pediu que não o matassem. Na sequência, eles desceram do veículo com o motorista, o mandaram deitar de costas no chão e atiraram duas vezes. A arma de fogo utilizada no crime não foi localizada.

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Perícia Forense, bem como as polícias Militar e Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. O carro de Samir Lima foi levado para o Departamento de Homicídios. Familiares da vítima também estiveram na sede da especializada. A Polícia Civil tenta identificar outros possíveis envolvidos.