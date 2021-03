Motorista de aplicativo é mantido refém após assalto em Fortaleza; é o segundo caso em menos de 24h

Um motorista de aplicativo foi mantido refém por criminosos após ser assaltado na noite dessa quinta-feira (4), em Fortaleza. A esposa do trabalhador acionou a Polícia após não conseguir contato com ele, por volta das 22h30. Policiais iniciaram diligências e prenderam o suspeito.

O assaltante foi preso em flagrante após ser localizado no bairro Granja Lisboa dirigindo o carro do motorista. O veículo estava na rua Humberto Lomeu e foi recuperado, com os pertences da vítima. Lucas da Silva Bezerra, 19, foi capturado e levado para a delegacia.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito informou aos policiais militares (PMs) a localização do motorista de app, que estava sendo mantido em restrição de liberdade em um imóvel nas proximidades. Quando os PMs chegaram ao local, comparsas do assaltante fugiram e os policiais libertaram o homem.

Lucas da Silva foi autuado e encaminhado ao 32º Distrito Policial (DP). Ele já responde por roubo, constrangimento ilegal e corrupção de menores. A PMCE segue em diligências para localizar e prender os outros participantes da ação criminosa.

Segundo caso em menos de 24 horas

Também nessa quinta-feira, outro motorista de aplicativo foi assaltado e feito de refém. O trabalhador foi encontrado amarrado e amordaçado no bairro Itaperi. Os agentes, do 21º Batalhão Policial Militar (21º BPM), foram acionados para uma ocorrência de roubo no bairro Maraponga. Três pessoas foram presas.