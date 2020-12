Motociclista morre e esposa fica ferida após micro-ônibus colidir em moto no Centro de Fortaleza

Fernando Luiz da Rocha Azevedo, 33 anos, morreu e a esposa dele ficou ferida depois que um micro-ônibus bateu na moto em que o casal estava, no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Senador Alencar, no Centro de Fortaleza. O velório da vítima aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), em uma igreja e o enterro será realizado à tarde, em um cemitério de Maracanaú, na Região Metropolitana.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, que aconteceu na manhã desta terça-feira (29). Nas imagens, é possível ver o momento que o micro-ônibus atinge a lateral da moto e as vítimas caem na pista.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os agentes foram acionados às 6h52 da terça-feira. O órgão ressalta ainda que o micro-ônibus avançou a preferencial da via, "com sinalização perfeita".

Conforme Fábio Azevedo, o irmão iria deixar a esposa no trabalho quando o acidente aconteceu. O casal foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas por volta das 14 horas o hospital informou a família que o homem não resistiu aos ferimentos.

A assistente de enfermagem Fernanda de Aguiar Eugênio de Azevedo, 33 anos, esposa da vítima, teve ferimentos nas pernas, mas já recebeu alta. Ela trabalha em um laboratório próximo à região onde aconteceu a batida.

Fernando Luiz trabalhava como porteiro em uma escola e dava aulas de crisma em uma igreja. Ele e a esposa têm três filhos.