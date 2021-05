Motociclista morre após ser atingido por ônibus em Fortaleza

Um homem morreu após um ônibus colidir contra uma motocicleta, nesta manhã de quinta-feira (13), na Av. Washington Soares, em Fortaleza. A vítima, identificada como Verilson Pereira Monteiro, de 41 anos, conduzia a moto que foi atingida pelo coletivo.

Segundo informações de testemunhas, o veículo de grande porte atingiu o motociclista enquanto ele aguardava o semáforo abrir, na faixa destinada a motos. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Washington Soares e Oliveira Paiva, no bairro Cambeba. O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atendeu a ocorrência por volta das 7h50.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas o homem já havia falecido quando os profissionais da saúde chegaram, informou a Polícia Militar.

Além da vítima, uma mulher estava na garupa da motocicleta, mas, segundo relato de pessoas presentes no momento da colisão, ela teria conseguido pular do veículo e não foi atingida pelo ônibus.

De acordo com informações fornecidas pela cunhada do motociclista, a mulher seria companheira do homem e teria sofrido escoriações. Não há informações sobre o estado de saúde da passageira.

O homem seria residente do município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e faria o trajeto até a Capital diariamente com esposa para irem ao trabalho, relatou a cunhada da vítima.

O motorista do transporte coletivo, que fazia a linha Siqueira/ Papicu/ via Washington Soares, foi encaminhado a uma delegacia para esclarecer as circunstâncias do acidente, conforme informações apuradas pela reportagem no local da colisão.

Equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou inspeções no local para auxiliar nas investigações sobre a causa do acidente. O fluxo de veículos no trecho da avenida foi parcialmente interditado, no sentido Aldeota, durante o trabalho dos peritos.

Não há informações se os passageiros do ônibus também se feriram durante o acidente.