Motociclista morre após colidir com ônibus no Centro de Fortaleza

Um motociclista morreu após colidir com um ônibus coletivo no cruzamento da Avenida Imperador com a Rua Meton de Alencar, no Centro de Fortaleza, por volta de 5h10 desta segunda-feira (26).

Segundo informações da polícia, a vítima avançou a preferencial e foi parar debaixo do veículo, que fazia linha Antônio Bezerra/Papicu. O homem não resistiu ao impacto do acidente e faleceu ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local do acidente para retirar o corpo do homem, que ficou preso ao pneu traseiro do lado direito do coletivo.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) organizaram o trânsito. A Rua Meton de Alencar e uma faixa da Avenida Imperador foram bloqueadas.