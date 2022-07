Motociclista morre ao colidir com veículo na contramão na BR-020, em Caucaia; veja vídeo

Um motociclista morreu após colidir com um veículo na contramão e ser arremessado para o canteiro central na manhã desta terça-feira (26), no KM 401 da BR-020, em Caucaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o "grave acidente" envolveu uma Toyota Hilux e uma Honda CG Titan.

A vítima foi identificada como Antônio Alves Paula do Nascimento, de 39 anos, que teve o óbito confirmado ainda no local.

O acidente ocorreu no momento em que o condutor do veículo faz uma ultrapassagem indevida e segue na via de mão dupla. O motociclista que trafegava no lado certo tenta desviar, mas é atingido em cheio pela caminhonete.

Vídeo flagra acidente

Câmeras de segurança instaladas na rodovia federal flagraram a batida. Conforme as imagens, o homem "voa" para o canteiro central e o veículo fica com a carroceria destruída pelo impacto.

A PRF disse ainda que a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve na ocorrência e deverá repassar informações à Polícia Civil para investigar a responsabilidade criminal do condutor do veículo.