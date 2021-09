Médica é sequestrada ao sair de hospital na Aldeota; assaltantes liberam vítima após ela 'fazer pix'

Uma médica anestesista foi sequestrada nos arredores de um hospital no bairro Aldeota. no último sábado (25). A vítima de 52 anos saía do trabalho quando foi abordada por homens armados e teve a sua liberdade restrita. A reportagem apurou que a mulher só foi liberada pelos assaltantes após fazer uma transferência via 'pix'.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), uma composição da Polícia Militar foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), realizou buscas e encontrou a vítima a noite do mesmo dia, no bairro Vicente Pinzón (AIS 1).

Até a tarde desta segunda-feira (27), nenhum dos suspeitos foi preso.

A Polícia informou por nota que o 2º Distrito Policial instaurou inquérito para investigar o caso e oitivas e buscas aos suspeitos são mantidas. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer a investigação".

Não há informações sobre o valor da transferência realizada pela vítima. Médicos contactados pela reportagem disseram que casos como este estão acontecendo com frequência na capital cearense e pedem reforços de policiamento ostensivo no entorno das unidades hospitalares.

A SSPDS ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para: o número 181, (85) 3101-0181 ou (85) 3101-1344. Sigilo e anonimato são garantidos.

