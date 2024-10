Mãe e filha são presas por suspeita de apoiarem quadrilha em tentativa de roubo a carro-forte no CE

Mãe e filha foram presas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), nesta quarta-feira (9), por suspeita de darem apoio logístico à quadrilha que tentou assaltar um carro-forte, em Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, em junho deste ano. Um valor de R$ 12,5 mil em espécie foi apreendido com uma das suspeitas.

A Ficco, com apoio das polícias Civil (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), cumpriu os dois mandados de prisão preventiva, além de três mandados de busca e apreensão, nas cidades de Maracanaú e Beberibe. As ordens judiciais foram expedidas pelo 4º Núcleo de Custódia do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O delegado Paulo Renato Almeida, que integra a Ficco/CE, contou que uma suspeita, de 60 anos, foi presa em uma residência em Beberibe, enquanto a filha dela, de 30 anos, foi detida em um imóvel em Maracanaú - onde também foram apreendidas as cédulas que totalizaram R$ 12,5 mil.

O terceiro mandado de busca e apreensão foi cumprido também em Maracanaú, em uma residência que estava em reforma e que fica no mesmo bairro do imóvel onde uma mulher foi presa, o Conjunto Jereissati. A Polícia irá investigar a origem do dinheiro apreendido e do recurso que viabilizou a reforma de uma casa.

As duas suspeitas não tinham histórico criminal. A mãe não trabalhava e informou à Polícia que se sustentava com uma pensão. Enquanto a filha disse que já teve um escritório de advocacia, mas abandonou a faculdade de Direito no 7º semestre.

Como se deu o apoio logístico

Segundo o delegado Paulo Renato Almeida, as mulheres presas são suspeitas de auxiliar os criminosos que tentaram roubar um carro-forte, em Icapuí, no dia 27 de junho último.

Legenda: Artefatos de explosivos, munições e grampo foram apreendidos. Foto: Reprodução

Mãe e filha teriam alugado um imóvel, no Município, para hospedar os assaltantes - que ainda são procurados pela Polícia. Depois, elas teriam resgatado um deles, que saiu do esconderijo para tentar atear fogo em veículos que teriam sido utilizados pelos criminosos.

O assalto ao carro-forte foi impedido por policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará e do Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar, na BR-304, em Icapuí, na tarde de 27 de junho deste ano. Houve troca de tiros entre agentes de segurança e assaltantes.

A Polícia seguiu as buscas pela quadrilha, que resultaram em novo confronto e na morte de um suspeito. Foram apreendidos dois fuzis, uma pistola 9mm, diversas munições, explosivos e colete balístico. Os outros suspeitos fugiram e são procurados pelas autoridades. A Ficco investiga se o grupo tem ligação com facção criminosa.