Líder de facção em Goiás que residia em prédio de luxo em Fortaleza é preso ao sair de shopping

Uma ação conjunta entre policiais militares do Ceará e de Goiás resultou na prisão de um líder de grupo criminoso. Lucas Rodrigues de Souza, 39, foi capturado na tarde desse sábado (11), em frente a um shopping na capital cearense. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a prisão aconteceu por volta das 15h30 e o foragido ainda apresentou documento com identidade falsa.

A PMCE divulgou que durante a abordagem, Lucas Rodrigues, também conhecido como 'Paulo Bayer' ou 'Amigão', mostrou aos agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) documento em nome de 'Lucas Garcia Rosa'.

O homem recebeu voz de prisão por falsidade ideológica e pelo mandado de prisão em aberto. Também foi apreendido com ele três aparelhos celulares

Todo o material apreendido foi apresentado pelos militares no 2º Distrito Policial. "Na ocasião também foi feita autuação com base no artigo 304 do Código Penal", disse a PM.

Conforme a Polícia Militar de Goiás, Lucas é o segundo na hierarquia de uma facção criminosa oriunda do Estado: "A prisão desse indivíduo representa um duro golpe na facção criminosa, retirando das ruas um de seus líderes"

A captura foi possível devido ao compartilhamento de informações entre os órgãos e contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

