Jovem suspeito de tentar matar professor por homofobia no Ceará é preso em São Paulo

A Polícia Civil do Ceará, em conjunto com a corporação de São Paulo, prendeu um homem, de 22 anos, investigado por tentativa de homicídio contra um professor, em Uruoca, motivado por LGBTfobia. O jovem foi capturado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na sexta-feira (2).

Bruno de Mesquita titular da Delegacia Municipal de Uruoca “O crime foi motivado por discriminação em razão da orientação sexual da vítima.”

Segundo as investigações, o crime aconteceu há um mês, em 4 de junho. O suspeito e a vítima teriam discutido, na casa do professor, e, então, o jovem rendeu e lesionou o docente com golpes de um objeto perfurocortante. Ele fugiu enquanto os vizinhos socorreram o professor, que recebeu atendimento médico e passa bem. Mulher é indiciada por homofobia em Fortaleza após comentários em rede social

No imóvel, os policiais encontraram uma faca. Desde então, diligências foram realizadas para encontrar o homem, que foi abordado, com apoio dos policiais civis de São Paulo, ao desembarcar no terminal de passageiros na capital paulista.

O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão dos indícios de conduta homofóbica por parte do investigado, e por impossibilidade de defesa da vítima. Ele será transferido para o Ceará.