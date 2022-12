Jovem de 15 anos é morto a tiros na saída de campo de futebol, em Sobral

Um garoto de 15 anos foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (23), em Sobral, no Interior do Ceará. Conforme relatos, o adolescente Kaic Silva saía de um campo de futebol, no bairro Dom Expedito, quando foi abordado por dois suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.

Sonho interrompido

Na quinta-feira (22), Kaic havia se formado no 9º ano do ensino fundamental. O jovem sonhava se tornar jogador de futebol. A escola esportiva da qual o adolescente era aluno publicou nota de pesar.

“Estou escrevendo em lágrimas, sem ânimo de viver. Queria ter te salvado ou estar com você agora. A dor é grande”, diz a publicação.

"A gente estava planejado uma viagem para Fortaleza para você dar seu primeiro passo pelo seu sonho...Tiraram uma vida de um garoto inocente", completa o texto.

Em nota, a SSPDS informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. O contato é o (88) 3677-4711, WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181.

O sigilo e o anonimato são garantidos.