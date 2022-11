Idosa de 72 anos é encontrada morta em quarto de pousada em Pedra Branca, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga a morte de uma idosa de 72 anos no município de Pedra Branca, interior do Estado, ocorrida no último sábado (12).

O corpo da mulher foi encontrado em um quarto de uma pousada no distrito de Minerolândia, segundo disse em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta não divulgou o nome da idosa.

Causa da morte ainda desconhecida

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para apurar o caso, mas a causa da morte só será determinada após laudo da Pefoce. A ocorrência está a cargo da Delegacia Municipal de Pedra Branca.