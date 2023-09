Homicida líder de facção no Ceará é preso na zona rural do Pará

Um homem com extensa ficha criminal e apontado como chefe de um grupo criminoso no Ceará foi preso no Pará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou a captura de José Rafael Diógenes, de 37 anos, o 'Rafael Cambado', na zona rural da cidade de Rurópolis, no Pará.

Conforme a SSPDS, a prisão foi possível devido a uma ação conjunta. A captura aconteceu nessa quinta-feira (28). Há informações de que ele, enquanto foragido no Pará, também teria cometido crimes.

Ele tem seis passagens por homicídio doloso, tentativas de homicídios dolosos, crime de trânsito, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo, crime contra a ordem econômica, posse e comercialização de armas de fogo, organização criminosa e corrupção de menores.

Investigação realizada pela Delegacia Regional de Icó, apontou que José Rafael estava sendo investigado por diversos crimes ocorridos nos municípios de Jaguaribe e Alto Santo.

"Ele teria fugido para o estado do Pará para não ser localizado pelas autoridades cearenses. Após trocas de informações entre as Polícias Civis dos dois estados, ele foi localizado na zona rural da cidade de Rurópolis", disse a Secretaria.

Ainda na abordagem, Rafael teria apresentado uma identidade falsa, na tentativa de ludibriar as autoridades.

"Diante disso, ele foi conduzido para uma unidade policial da região, onde um mandado de prisão preventiva por homicídio e organização criminosa foi cumprido contra ele. José Rafael também foi autuado em flagrante pelo crime de falsa identidade", disse a Polícia.

A ação contou com apoio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) do Ceará.