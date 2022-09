Homens armados invadem ruas em Aratuba, Interior do Ceará; veja vídeo

O confronto entre facções rivais resultou em mais um episódio violento no Ceará. Circulam nas redes sociais imagens de homens em posse de armas de fogo, andando livremente pelas ruas de Aratuba, cidade do Interior do Estado.

No vídeo, os criminosos gritam o nome de uma facção local e ameaçam os rivais, como sinal de tentar dominar o território: "é bala neles. Aratuba é nossa, bala neles".

VEJA VÍDEO

As imagens chegaram ao conhecimento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Por nota, a SSPDS afirma que a Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do vídeo.

"A Delegacia Municipal de Guaramiranga, com apoio da Delegacia Regional de Baturité, está em posse das imagens e realiza diligências em busca de elucidar o caso", conforme nota da Pasta.

Policiamento ostensivo deve ser reforçado na cidade e no entorno, para coibir ações criminosas. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam saturações pela região", conforme a Secretaria.

