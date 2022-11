Homem que pedia vídeos íntimos de crianças cearenses é preso pela PF no Rio de Janeiro

Um homem foi preso, esta quinta-feira (3), pela Polícia Federal na cidade de Arraial do Cabo (RJ) por armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo crianças do Ceará. Ele poderá responder pelo cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis.

A ação da PF aconteceu na operação policial "Arraial de Horrores", com o objetivo de interromper crimes de estupro de vulnerável; produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet.

Ao todo, dez policiais federais cumprem um Mandado de Prisão Preventiva e três Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Federal do Ceará, em domicílios investigados na cidade de Arraial do Cabo.

A prisão e as buscas têm como objetivo paralisar as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados, que tinha vítimas no Ceará.

Houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil no domicílio do suspeito.

Investigações

As investigações foram iniciadas em 2022, a partir de colaboração de populares que apontavam indícios dos crimes.

A PF identificou que o suspeito envolvia as crianças vítimas com perfis falsos e, após receber vídeos íntimos das vítimas, adotava a postura agressiva exigindo cada vez mais fotos vídeos, colocando as crianças em situações degradantes.