Homem mata esposa e logo depois tira a própria vida na zona rural de Crateús

Um homem de 56 anos assassinou a esposa de 44 anos na zonza rural de Crateús, no Interior do Ceará, na tarde desta segunda-feira (17) e depois tirou a própria vida.

A mulher foi morta com golpes de um objeto contundente, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Delegacia Regional de Crateús investiga o caso. O feminicídio seguido de homicídio ocorreu na região do Açude dos Sérvolos.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local. Segundo uma fonte da PMCE em Crateús, a corporação foi chamada para atender o crime por volta das 12h30.

