Homem invade missa, tenta agredir padre e quebra item religioso em Tururu, no Ceará

Um padre sofreu uma tentativa de agressão durante uma celebração religiosa em Tururu, no interior do Estado, nessa quinta-feira (1º). Um homem teria entrado na Igreja Matriz do município e tentado atingir o pároco com um item sagrado existente no local, chegando a empreender luta corporal com o religioso.

Em publicação nas redes sociais, a instituição relata que o caso ocorreu em celebração iniciada às 18h30, após dois ritos das Quintas-feiras de Adoração, recém-iniciadas. O homem teria entrado no templo e lançado mão de um ostensório para atingir o padre, identificado como Márcio. Sem sucesso, o invasor, em seguida, jogou o item no chão, danificando o objeto.

Ainda conforme a postagem, o padre, com o intuito de "defender o corpo de Cristo" e impedir mais danos a si e aos objetos sagrados, entrou em luta corporal contra o homem. Conforme a instituição, o pároco está bem.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o invasor, de 20 anos, sem antecedentes criminais, foi contido por fiéis, sendo conduzido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) para a Delegacia Regional de Itapipoca. Lá, houve registro de um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) contra o invasor por tentativa de lesão corporal.

Após ser ouvido, o homem foi liberado, estando à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).