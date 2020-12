Homem faz esposa e duas enteadas reféns no bairro Conjunto Ceará

Um homem de 52 anos ameaçou a própria esposa e duas enteadas adolescentes — de 12 e 17 anos — e fez as três reféns em uma casa na Rua 755, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo informações da polícia, o suspeito tentou cometer suicídio, mas a mulher o impediu, o que causou a revolta dele contra as vítimas.

O caso ocorreu por volta de 19h30 deste domingo (13). O trio de vítimas foi liberado momentos depois. Policiais do 17º Batalhão, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

A polícia não repassou a idade da mãe das adolescentes. O suspeito ameaçava as vítimas com uma faca e pedras, de acordo com as autoridades.

Após liberar as três vítimas, o homem tentou novamente contra a própria vida, pórem as autoridades conseguiram intervir.

Uma ambulância do Samu também foi acionada, para prestar os primeiros socorros às vítimas. Porém nenhuma delas ficou ferida.

Familiares do suspeito relataram que ele sofre problemas psicológicos. Já populares afirmaram que ele é usuário de drogas, porém os policiais não confirmaram essa informação.