Homem é resgatado após ficar preso às ferragens após colisão de carretas no Ceará

Um acidente envolvendo duas carretas na CE-422, na região do Pecém, deixou um dos condutores preso nas ferragens, na tarde desta quinta-feira (8). A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará e encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

A vítima, de 63 anos de idade, transportava contêineres quando colidiu na traseira do outro veículo. Com o impacto, a cabine do seu caminhão ficou bastante danificada, o que dificultou o resgate.

Ele esteve lúcido durante os trabalhos, que duraram cerca de 2 horas e meia, e contou com o uso de um guindaste de içar contêineres, emprestado por uma empresa nas proximidades do acidente.

Para o resgate, a atuação foi conjunta entre as guarnições de Salvamento 3ªCia/2ºBBM, do Icaraí/Caucaia; e combate a incêndio 4ªCia/2ºBBM, de São Gonçalo do Amarante.

Legenda: A vítima esteve lúcida durante os trabalhos de resgate, que duraram cerca de 2 horas e meia Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros