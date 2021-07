Homem é preso sete dias depois de sair da cadeia ao furtar motorista de ônibus na Praia de Iracema

Um homem identificado como Helano Lázaro de Lima Cardoso foi preso, na noite de quinta-feira (15), ao furtar um motorista de ônibus enquanto o profissional dirigia o transporte coletivo, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, havia sete dias que o suspeito tinha saído da cadeia.

Segundo o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), o motorista disse que o jovem, de 23 anos, subiu no ônibus - da linha Grande Circular 2 - na Avenida Leste Oeste, no Pirambu. Depois, sentou-se atrás do banco do profissional e aproveitou-se de um descuido do condutor do coletivo para furtar os pertences dele.

Também conforme o motorista do ônibus, o homem deu sinal para descer próximo à praça do Dragão do Mar, na Praia de Iracema, e ele notou que o jovem estava nervoso.

Homem foi imobilizado

Foi então que olhou a bolsa, que estava no chão, e viu que estava aberta e sem os pertences que havia guardado nela.

Perguntou ao suspeito sobre o fato e, depois, o imobilizou com a ajuda de outros cinco passageiros. Ao abrir a bolsa, localizaram o dinheiro, o aparelho celular e a carteira do profissional.

Abordagem

À reportagem, o subtenente Leandro Paiva afirmou que uma viatura do BPTur passou pelo local e percebeu que o transporte da linha Grande Circular 2 estava parado e que havia uma movimentação estranha.

Os policiais miliares realizaram uma abordagem e conduziram Helano Lázaro e a vítima para o 2º Distrito Policial (DP), na Aldeota.

Na sede da instituição, a composição confirmou que o suspeito saiu da cadeia no dia 8 de julho, uma semana antes do crime contra o motorista de ônibus. Ele, que não usava tornozeleira eletrônica, já tinha passagens por três crimes, de acordo com a Polícia Militar.