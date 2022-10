Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe em Sobral

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, dia 21, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaçar sua própria mãe. O caso foi registrado na cidade de Sobral, Norte do Estado.

Conforme a Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 74 anos, compareceu a Delegacia da Mulher e informou que seu filho estaria lhe ameaçando. Os policiais civis da unidade identificaram que havia uma medida protetiva de urgência contra o suspeito e iniciaram as diligências.

Após as buscas, um homem de 47 anos, que já possui antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal e contravenção penal, foi localizado no bairro Sinhá Sabóia. A Polícia não divulgou o nome do suspeito para preservar a identidade da vítima.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Após a realização dos procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional.

Denúncias

A Polícia detalha que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4282, o número da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil